Пожилая женщина осталась в селе Покровское совершенно одна. И покидать родной дом, даже живя под украинскими атаками, не собирается.

Бойцы Южной группировки войск взяли шефство над пожилой жительницей села Покровское в Донецкой народной республике. В разрушенном прифронтовом поселке Александра Ивановна осталась совсем одна в полуобвалившемся доме, без воды и запасов продуктов. Идти ей некуда, пенсионерка прожила здесь более 60 лет и даже с началом украинских атак не смогла покинуть родной дом.

Поэтому теперь ей помогают российские военнослужащие. Вместе с ними в гости к стойкой пенсионерке заглянул военный корреспондент «Известий» Денис Кулага.

Терские казаки разделились на группы: одни уходят к боевым позициям, другие собирают коробки с едой. Среди собранного главное — питьевая вода, которой здесь нет уже больше двух лет. В разрушенном почти до основания прифронтовом поселке осталась бабушка, которой попросту некуда больше идти.

Пока бойцы разгружают коробки с провиантом, Александра Ивановна — так зовут пенсионерку — показывает свое израненное жилище. В селе Покровском она осталась абсолютно одна.

«Ни одной семьи не осталось. У меня десять курочек, хотя бы кому-нибудь сплавить», — говорит Александра Пляшечник.

Хозяйство небольшое — курицы и маленький огород. Зимой спасает печка. Условия жизни, в которых находится Александра Ивановна, мягко говоря, скромные. Из всех удобств — только старая печь. Пользуется она только одной комнатой. Крыши и потолки — все в дырах, все подтекает. Но, даже находясь в таких условиях, покидать родной дом пенсионерка не намерена.

«60 лет прожила. Боже сохрани! Я в хорошем почете была на работе. И тут я 60 с лишним лет прожила! И вот гляньте, что у меня творится, гляньте! Насквозь дырки», — показывает пенсионерка.

Где родные, Александра Ивановна не знает, связь давно утеряна. Еще в 2020 году, когда по всему Артемовскому району стали массово заселяться украинские военные, многие жители поняли, чем грозит такое соседство и покинули опасную зону.

«Вот нет никого до сих пор, до сегодняшнего дня. Четвертый год я мучаюсь! Вы понимаете? Четвертый год я мучаюсь», — жалуется Александра Ивановна.

Село постоянно находится под ударом ВСУ. Разбитая хатка Александры Ивановны — одна из малого количества уцелевших домов здесь. Уезжать в тыловой район отказывается, да и не к кому. Поэтому бойцам Южной группировки войск приходится регулярно ухаживать за пенсионеркой

«Спасибо! Спасибо, хлопчики! Спасибо, родненькие!» — благодарит пенсионерка.

Она верит, что скоро закончатся боевые действия, соседи вернутся в родное село и начнут восстанавливать мирную жизнь. Сама говорит, что ей сил хватит, чтобы приступить к грандиозной стройке и вернуть прежнюю сельскохозяйственную славу Артемовского района.