«Серьезно обеспокоен»: что Зеленский думает о возможной победе Трампа на выборах

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Евгения Романова
Евгения Романова 86 0

Politico: Зеленский уклонился от вопроса о возможной победе Трампа на выборах

«Серьезно обеспокоен»: что Зеленский думает о возможной победе Трампа на выборах

Фото: www.globallookpress.com / Shealah Craighead/White House

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Тема:
Выборы президента США 2024

Глава киевского режима выразил надежду, что США не изменят политику по Украине при новом президенте.

Президент* Украины Владимир Зеленский уклонился от вопроса о возможной победе кандидата в лидеры Соединенных Штатов Дональда Трампа на выборах. Об этом сообщает Politico.

«Я надеюсь, что если народ Америки выберет президента Трампа, я надеюсь, что его политика в отношении Украины не изменится», — сказал Зеленский на саммите НАТО в Вашингтоне.

При этом глава киевского режима отметил, что в прошлом у него «были хорошие беседы с бывшим президентом» США. Однако это не изменит того, что Трамп стремится к более тесным отношениям с лидером России Владимиром Путиным. Поэтому в словах Зеленского про победу на американских выборах бывшего президента «скрывается серьезная обеспокоенность».

Дональд Трамп не раз заявлял, что в случае своего переизбрания он урегулирует конфликт на Украине всего за сутки. Зеленский говорил о потенциальной готовности выслушать его предложение.

Выборы президента США назначены на 5 ноября 2024 года. Нынешний глава государства Джо Байден и Дональд Трамп считаются главными соперниками.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в США указали на страх Зеленского перед возвращением Трампа. В словах президента Украины обнаружили странную деталь.

* — Пятилетний срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти.

Тема:
Выборы президента США 2024
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