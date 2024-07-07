«Эмоции вырываются»: в США указали на страх Зеленского перед возвращением Трампа
NYT: Зеленский опасается возвращения Трампа в Белый дом
Фото: www.globallookpress.com / Guillermo Gutierrez Carrascal
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В словах президента Украины обнаружили странную деталь.
Президент* Украины Владимир Зеленский опасается расклада, при котором Дональд Трамп вновь окажется на посту президента США. Это стало заметно по его последним заявлениям, обратила внимание газета The New York Times.
«Владимира Зеленского спрашивают почти в каждом интервью, что будет значить для Украины переизбрание Трампа. Хотя Зеленский осторожно подбирает слова, иногда эмоции из-за подобной перспективы <…> вырываются наружу», — отметили в издании.
Так, в интервью британскому каналу Channel 4 News украинский лидер назвал пугающими слова Трампа о том, что только он знает путь к миру между РФ и Украиной. При этом украинские чиновники утверждают, что администрация Джо Байдена оставила Киев в подвешенном положении. Ведь у Незалежной нет ни необходимого оружия, ни серьезной поддержки США для начала переговоров на украинских условиях.
Дональд Трамп не раз заявлял, что в случае своего переизбрания он урегулирует конфликт на Украине всего за сутки. Зеленский говорил о потенциальной готовности выслушать его предложение.
Выборы президента США назначены на 5 ноября 2024 года. Нынешний глава государства Джо Байден и Дональд Трамп считаются главными соперниками.
Ранее 5-tv.ru объяснил, за что США борются на Украине на самом деле.
* — пятилетний срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти.
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