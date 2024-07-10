Враг бьет со злостью: как российские «Торы» защищают приграничье от атак ВСУ

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Зенитчики ежедневно уничтожают десятки украинских беспилотников.

Фото, видео: © РИА Новости / Евгений Биятов; 5-tv.ru

Тема:
Спецоперация Атака беспилотников на регионы России

Российские подразделения уничтожают вражеские беспилотники на Харьковском направлении. Зенитчики десятками сбивают дроны, которые боевики запускают для ударов по Белгородской области.

На вооружении расчетов современные комплексы «ТОР-М2», способные идентифицировать любую цель, даже очень маленькую и низколетящую. Военный корреспондент «Известий» Александр Федорчак увидел работу наших бойцов.

Команда авиационной опасности в радиоэфире подразделений ПВО последние недели звучит все чаще. Враг только усилил обстрелы приграничья, а сейчас еще и сменил тактику. Теперь наносятся комбинированные удары — беспилотниками, ракетами и даже авиацией.

В небе над Белгородским районом уничтожена одна из западных ракет. Но это еще не все. Зенитчики в приграничье круглосуточно находятся в режиме полной боевой готовности.

Зенитно-ракетный комплекс «Тор-М2» — одна из самых современных машин на фронте. Большая радиолокационная станция не просто видит цели на расстоянии 30 километров, но уже и способна отличить — разведдрон от камикадзе или ракету HIMARS от Storm Shadow.

«Помимо БПЛА, еще может быть Storm Shadow, который — низколетящие ракеты. Все это обнаруживается. По сравнению с HIMARS, они работают гораздо ниже. Честно сказать, все так же ловится. Нет никаких проблем с обнаружением», — говорит оператор боевой машины с позывным «Кот».

И с маневрированием нет проблем тоже. Ведь даже во время обычного дежурства долго в одной точке стоять нельзя — за ПВО тоже идет охота.

«По нам как такового обстрела не велось. Но была информация о возможной еще одной цели. И, когда я уходил в гараж, я применял маневрирование», — говорит механик-водитель с позывным «Крот».

У оператора «Тора» и механика-водителя — опыта хоть отбавляй. Они и под Изюмом в свое время стояли, и на других горячих участках. А вот командир машины прибыл из военного училища на СВО год назад. Первый боевой выезд для него — до сих пор самый памятный.

«Налет начался ночью. Летело около 20 БПЛА в нашу сторону. Получается, отразили воздушное нападение противника. Был сбит БПЛА самолетного типа», — говорит командир боевой машины с позывным «Мажор».

За свою работу они каждый день получают благодарность. Особенно от простых жителей Белгородчины. Враг хоть и атакует регион с еще большой злостью, но практически все, что летит, сбивается в небе далеко от жилых домов, школ, скверов и парков.

Тема:
Спецоперация
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