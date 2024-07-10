Враг бьет со злостью: как российские «Торы» защищают приграничье от атак ВСУ
Зенитчики ежедневно уничтожают десятки украинских беспилотников.
Фото, видео: © РИА Новости / Евгений Биятов; 5-tv.ru
Российские подразделения уничтожают вражеские беспилотники на Харьковском направлении. Зенитчики десятками сбивают дроны, которые боевики запускают для ударов по Белгородской области.
На вооружении расчетов современные комплексы «ТОР-М2», способные идентифицировать любую цель, даже очень маленькую и низколетящую. Военный корреспондент «Известий» Александр Федорчак увидел работу наших бойцов.
Команда авиационной опасности в радиоэфире подразделений ПВО последние недели звучит все чаще. Враг только усилил обстрелы приграничья, а сейчас еще и сменил тактику. Теперь наносятся комбинированные удары — беспилотниками, ракетами и даже авиацией.
В небе над Белгородским районом уничтожена одна из западных ракет. Но это еще не все. Зенитчики в приграничье круглосуточно находятся в режиме полной боевой готовности.
Зенитно-ракетный комплекс «Тор-М2» — одна из самых современных машин на фронте. Большая радиолокационная станция не просто видит цели на расстоянии 30 километров, но уже и способна отличить — разведдрон от камикадзе или ракету HIMARS от Storm Shadow.
«Помимо БПЛА, еще может быть Storm Shadow, который — низколетящие ракеты. Все это обнаруживается. По сравнению с HIMARS, они работают гораздо ниже. Честно сказать, все так же ловится. Нет никаких проблем с обнаружением», — говорит оператор боевой машины с позывным «Кот».
И с маневрированием нет проблем тоже. Ведь даже во время обычного дежурства долго в одной точке стоять нельзя — за ПВО тоже идет охота.
«По нам как такового обстрела не велось. Но была информация о возможной еще одной цели. И, когда я уходил в гараж, я применял маневрирование», — говорит механик-водитель с позывным «Крот».
У оператора «Тора» и механика-водителя — опыта хоть отбавляй. Они и под Изюмом в свое время стояли, и на других горячих участках. А вот командир машины прибыл из военного училища на СВО год назад. Первый боевой выезд для него — до сих пор самый памятный.
«Налет начался ночью. Летело около 20 БПЛА в нашу сторону. Получается, отразили воздушное нападение противника. Был сбит БПЛА самолетного типа», — говорит командир боевой машины с позывным «Мажор».
За свою работу они каждый день получают благодарность. Особенно от простых жителей Белгородчины. Враг хоть и атакует регион с еще большой злостью, но практически все, что летит, сбивается в небе далеко от жилых домов, школ, скверов и парков.
- 10 июл
- Момент удара ВСУ по Шебекино попал на камеру видеонаблюдения
- 10 июл
- Бегут от нацистского режима: в Чечне рассказали, как боевики ВСУ сдаются в плен
- 10 июл
- «Больше шансов»: Орбан назвал возможные сроки переговоров России и Украины
- 10 июл
- Очередной позор Байдена: лидер США выглядел глупо на саммите НАТО
- 10 июл
- Варварская атака: боевики ВСУ в очередной раз ударили по Энергодару
- 10 июл
- Бойцы «Южной» группировки ВС РФ ликвидировали до 600 украинских боевиков в ДНР
- 10 июл
- «Спасибо, хлопчики!» — российские бойцы взяли шефство над пенсионеркой в ДНР
- 10 июл
- ФСБ предотвратила теракты на крейсере «Адмирал Кузнецов» и против трех военных
- 10 июл
- «Максимально серая мышь»: на кого Зеленский готовится поменять Сырского
- 10 июл
- «Панцирь С-1» уничтожает вражеские «птички». Лучшее видео из зоны СВО
Читайте также
52%
-0.14 95.32
-0.02
Нашли ошибку?