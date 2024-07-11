Силы ПВО сбили беспилотник на подлете к Москве

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Вероника Бакумченко
Вероника Бакумченко 365 0

Собянин: силы ПВО сбили БПЛА в Ступинском городском округе на подлете к Москве

Силы ПВО сбили беспилотник на подлете к Москве

Фото: © РИА Новости / Евгений Биятов

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Тема:
Спецоперация

На месте падения обломков работают экстренные службы.

Атака беспилотника ВСУ отражена силами ПВО в Ступинском городском округе. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет», — проинформировал мэр Москвы.

На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что российский МиГ-31 отогнал норвежский «Посейдон» от госграниц.

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