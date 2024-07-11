Соответствующий указ подписал глава государства.

Добровольный участник спецоперации на Украине из Сербии Александр Йокич получил российское гражданство. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин, документ обнародован на сайте официального публикования правовых актов.

«Постановляю <…> принять в гражданство Российской Федерации следующих лиц: <…> Йокич Александр, родившийся 26 января 2003 года в Сербии», — говорится в нем.

Депутат Госдумы Александр Хинштейн в Telegram-канале рассказал, что Йокич участвовал в освобождении Мариуполя и сражался на угледарском направлении, где получил ранение. Однако ему грозила депортация в Сербию и обвинение в «наемничестве», наказание за которое предусматривает 25 лет лишения свободы.

Тогда Хинштейн попросил ГУВМ МВД России посодействовать Йокичу в получении гражданства России. Также глава ДНР Денис Пушилин направил Путину ходатайство.

Александр Йокич награжден Георгиевским крестом IV и III степени, а также медалью «За освобождение Мариуполя».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как гражданин Сербии стал командиром российских штурмовиков в зоне СВО. После начала спецоперации «Серб» подписал контракт с Министерством обороны РФ.

Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Западные страны вместе с Незалежной решили, что российская спецоперация якобы является вторжением. Тогда они стали спонсировать Украину, тем самым продолжая конфликт на этой территории. Тем временем боевики киевского режима продолжают обстреливать жилые районы России.