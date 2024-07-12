«Более продуктивна»: экс-тренер сборной РФ о шансах Англии и Испании на Евро-2024

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Александр Тарасов
Александр Тарасов 18 0

Бывший тренер сборной РФ Игнатьев: у Англии и Испании равные шансы на Евро-2024

«Более продуктивна»: экс-тренер сборной РФ о шансах Англии и Испании на Евро-2024

Фото: © РИА Новости / Виталий Белоусов

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Футболисты обеих стран имеют особые преимущества, но одним придется гораздо тяжелее.

Сборные Испании и Англии имеют равные шансы на победу в финале чемпионата Европы по футболу. С таким мнением выступил бывший тренер сборной России Борис Игнатьев в беседе с изданием Lenta.ru.

Тренер выделил у сборной Испании грамотно выстроенные групповые взаимодействия, что отлично сочетается с их игровым умением и скоростью. Зато у англичан есть опыт отдельных футболистов. В целом, на поле выйдут соперники, достойные друг друга.

«Шансы, на мой взгляд, одинаковые», — считает Игнатьев.

При этом тренер отмечает, что испанская сборная все же «более продуктивна», особенно в плане командного взаимодействия.

«Наверное, очень сложно сегодня что-либо противопоставить испанской команде», — говорит Игнатьев.

Сборные встретятся на поле уже 14 июля в 22 часа по московскому времени.

Стоит упомянуть, что первым полуфиналистом Евро-2024 стала сборная Испании, которая вырвала победу у соперников из Франции — со счетом 2:1. Во втором полуфинале чемпионата вперед вырвалась команда из Англии, обыграв сборную из Нидерландов с тем же самым счетом — 2:1.

Ранее 5-tv.ru писал, как фанаты сборной Германии потребовали переигровки матча с Испанией на Евро-2024.

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