Более 25 детей попали в больницу после отдыха в лагере Крыма

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Евгения Романова
Евгения Романова 90 0

Их состояние оценивается как удовлетворительное.

Более 25 детей попали в больницу после отдыха в лагере Крыма

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Зураб Джавахадзе

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В Крыму госпитализировали 26 детей после отравления в лагере «Каламитский бриз» в Евпатории. Об этом сообщила пресс-служба межрегионального управления Роспотребнадзора по республике и Севастополю.

«Всего на госпитализации находится 26 детей, в том числе 13 заболевших выявлено в ходе медицинского наблюдения за контактными», — говорится в сообщении.

Состояние пострадавших детей оценивается как удовлетворительное. Ведомство проводит эпидемиологическое расследование по факту регистрации 10 июля случаев острой кишечной инфекции в детском оздоровительном лагере «Каламитский бриз».

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Ранее 5-tv.ru рассказывал, что свыше 400 человек заразились ботулизмом в июне. Двое пациентов скончались. Такого уровня заболеваемости не было с середины 1990-х годов. Зараженные в июне фиксировались в 11 субъектах России.

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