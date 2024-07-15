Более 25 детей попали в больницу после отдыха в лагере Крыма

В Крыму госпитализировали 26 детей после отравления в лагере «Каламитский бриз» в Евпатории. Об этом сообщила пресс-служба межрегионального управления Роспотребнадзора по республике и Севастополю.

«Всего на госпитализации находится 26 детей, в том числе 13 заболевших выявлено в ходе медицинского наблюдения за контактными», — говорится в сообщении.

Состояние пострадавших детей оценивается как удовлетворительное. Ведомство проводит эпидемиологическое расследование по факту регистрации 10 июля случаев острой кишечной инфекции в детском оздоровительном лагере «Каламитский бриз».

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Ранее 5-tv.ru рассказывал, что свыше 400 человек заразились ботулизмом в июне. Двое пациентов скончались. Такого уровня заболеваемости не было с середины 1990-х годов. Зараженные в июне фиксировались в 11 субъектах России.