Фасоль закупалась за рубежом: последние данные о заражении россиян ботулизмом

Роспотребнадзор: свыше 400 человек заразились ботулизмом в июне
Фото, видео: © РИА Новости / Михаил Воскресенский; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Количество заболевших превысило 400 человек. Двое пациентов скончались.
В России 417 человек заразились ботулизмом в июне. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова в ходе заседания комитета Госдумы по охране здоровья.
Попова добавила, что два пациента скончались. Такого уровня заболеваемости не было с середины 1990-х годов. Зараженные в июне фиксировались в 11 субъектах России. Причиной заболевания ботулизмом стала фасоль, которая закупалась за рубежом.
Причем салат с ней был доставлен по 2882 адресам. Глава Роспотребнадзора подчеркнула, что эта сухая фасоль покупалась за рубежом, отваривалась, упаковывалась, а потом ее вакуумировали.
«Нарушение всех возможных правил и технологий, которые прописаны, привело к изготовлению опасного продукта, который и вызвал в дальнейшем эту ситуацию», — сказала Попова.
Теперь в произошедшем разбирается Следственный комитет России. Правоохранители получили документы на данную продукцию, она внесена в реестр Росаккредитации.
Вспышка ботулизма в регионах России
Вспышка ботулизма произошла в середине июня в Москве после употребления готовой еды — салата из сервиса доставки «Кухня на районе». Похожие случаи отравления были зафиксированы в Подмосковье, Казани и Нижнем Новгороде, а также в Ярославской, Тамбовской и Костромской областях. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как ботулизм лишает речи и зрения. Всего за один день ботулизм способен разрушить жизнь тому, кто попробовал инфицированную пищу.
Как отметили в управлении Роспотребнадзора по Петербургу, пострадавшим от ботулизма понадобится не менее полугода на полное восстановление. В России сегодня работают над новым лекарством — это антитела для лечения и профилактики заболевания. Однако зарегистрируют препарат, вероятно, только в 2025 году.
- 9 июл
- Более 30 детей госпитализированы с кишечной инфекцией после отдыха в лагере Тувы
- 7 июл
- Сальмонеллез подтвердился у 75 отравившихся в бурятском кафе
- 6 июл
- «Тараканы бегали»: кафе в Бурятии, где отравились люди, имело дурную репутацию
- 5 июл
- В Дагестане возбудили уголовное дело после отравления 16 человек в местном кафе
- 4 июл
- Свыше 30 человек отравились в кафе в Братске: что об этом известно
- 29 июн
- Виноваты родители: представители лагеря в Магнитогорске назвали причину отравления детей
- 29 июн
- «Температура 38»: в детском лагере Магнитогорска произошло массовое отравление
- 28 июн
- Кухня закрыта: работа сервиса доставки еды приостановлена после отравлений
- 26 июн
- «Ухудшилось зрение»: вдова умершего от ботулизма россиянина назвала симптомы
- 25 июн
- Завозной случай ботулизма зафиксировали в Санкт-Петербурге
Читайте также
34%
-0.14 95.32
-0.02
Нашли ошибку?