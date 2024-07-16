Наши бойцы продолжают успешное наступление в зоне проведения спецоперации.

Расчеты минометов калибра 120-мм группировки войск «Север» нанесли удары по опорным пунктам неприятеля и пехоте. Самые яркие кадры из зоны проведения специальной военной операции (СВО) смотрите в материале 5-tv.ru.

На кадрах Минобороны видно, как минометчики мотострелкового подразделения уничтожили взводный «опорник» боевиков.

«Подразделения выполняют задачу по недопущению прорыва противника на территорию РФ. Это боевые посты, посты воздушного наблюдения, это… дроны, которые тоже могут нанести поражение личному составу и гражданскому населению», — рассказал командир роты с позывным «Зима».

Одна из основных задач артиллеристов — защитить Белгородскую область.

«Есть ряд военнослужащих, их большинство, которые за выполнение боевых задач в ходе проведения СВО награждены государственными и ведомственными наградами», — добавил «Зима».

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.