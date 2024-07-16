В сторону экватора: как изменение климата повлияло на продолжительность дня

PNAS: ученые выявили увеличение продолжительности дня из-за изменения климата
Фото: ИЗВЕСТИЯ / Константин Кокошкин
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Исследователи также рассказали об увеличении сплюснутости Земли.
Изменение климата, сопровождающееся переносом водных масс к экватору и увеличением сплюснутости Земли, привело к увеличению продолжительности дня. К такому выводу пришла международная группа ученых, ее исследование опубликовано в американском научном журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.
Авторы исследования называют беспрецедентным современное изменение климата. За последние десятилетия из-за этого ускорилось таяние ледников и полярных ледяных щитов, что стало причиной повышения уровня моря.
«Этот перенос масс от полюса к экватору значительно увеличил сплюснутость Земли и продолжительность дня (LOD) с 1900 года», — подчеркнули ученые.
Основной причиной увеличения продолжительности дня стало гравитационное притяжение Луны. Этот процесс постепенно замедлил вращение Земли. Как отмечают ученые, сейчас земной день длится порядка 86,4 тысячи секунд.
В среднем изменение составило чуть больше одной миллисекунды в столетие. Такой темп, согласно прогнозам ученых, сохранится на протяжении еще нескольких десятилетий. Однако в случае увеличения выбросов парниковых газов показатель может превзойти в 2,4 миллисекунды в сто лет.
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