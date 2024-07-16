В сторону экватора: как изменение климата повлияло на продолжительность дня

|
Евгения Романова
Евгения Романова 72 0

PNAS: ученые выявили увеличение продолжительности дня из-за изменения климата

В сторону экватора: как изменение климата повлияло на продолжительность дня

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Константин Кокошкин

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Погода

Исследователи также рассказали об увеличении сплюснутости Земли.

Изменение климата, сопровождающееся переносом водных масс к экватору и увеличением сплюснутости Земли, привело к увеличению продолжительности дня. К такому выводу пришла международная группа ученых, ее исследование опубликовано в американском научном журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

Авторы исследования называют беспрецедентным современное изменение климата. За последние десятилетия из-за этого ускорилось таяние ледников и полярных ледяных щитов, что стало причиной повышения уровня моря.

«Этот перенос масс от полюса к экватору значительно увеличил сплюснутость Земли и продолжительность дня (LOD) с 1900 года», — подчеркнули ученые.

Основной причиной увеличения продолжительности дня стало гравитационное притяжение Луны. Этот процесс постепенно замедлил вращение Земли. Как отмечают ученые, сейчас земной день длится порядка 86,4 тысячи секунд.

В среднем изменение составило чуть больше одной миллисекунды в столетие. Такой темп, согласно прогнозам ученых, сохранится на протяжении еще нескольких десятилетий. Однако в случае увеличения выбросов парниковых газов показатель может превзойти в 2,4 миллисекунды в сто лет.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, когда в Москве спадет жара. Осадки продолжают атаковать столицу, но при этом сохраняется 30-градусная жара. Однако небольшой все же передышке быть!

Тема:
Погода
15 июл
Важен не только материал: какая одежда поможет спастись от жары
15 июл
Небольшой передышке быть! Когда в Москве спадет жара
14 июл
Передышки не будет: москвичам пообещали очередную жаркую неделю
13 июл
«Энергия увеличивается»: Вильфанд оценил вероятность появления смерчей в Москве
12 июл
Пришла надолго? Как часто россиянам придется терпеть опасную жару
10 июл
Потепление настигает? С какой скоростью меняется климат в России
9 июл
Голые в городе: аномальная жара вынудила россиян избавиться от одежды
9 июл
Спасаясь от жары: 53 человека утонули в водоемах России за сутки
9 июл
Осталась лужа: единственное природное озеро Сицилии может полностью исчезнуть
8 июл
Рвало трубы и провода: Петербург приходит в себя после разгула мощного атлантического циклона
+22° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 73%
88.28
0.47 96.26
0.48
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 16 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

0:03
Не здороваться, даже глаза не поднимать: коллеги Тимоти Шаламе рассказали о его токсичности
23:43
На Украине депутаты Верховной рады повысили зарплаты своим помощникам
23:23
Лайфхак для дачников: как избавиться от ос на участке подручными средствами
23:03
Все готово: сдан последний участок трассы М-11
22:43
«Не нравится, когда выводят на чистую воду»: Захарова о реакции на слова Лаврова в ООН
22:23
Начальник Генштаба вручил награды бойцам, отличившимся в боях за Урожайное

Сейчас читают

Эксперт: «То, что Америка находится близко к гражданской войне, уже очевидно»
В России обсуждают введение полного запрета самокатов на улицах
Дочь Баталова или Миронова? Голубкина раскрыла имя своего биологического отца
«Не имею права расслабляться»: Нонна Гришаева пытается соответствовать молодому мужу

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Лавина чувств накроет пять знаков зодиака — гороскоп
🔥Гороскоп на лето 2024 для каждого знака зодиака — видео
😋Гороскоп на июнь июль и август для каждого знака зодиака
Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака