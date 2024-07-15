Небольшой передышке быть! Когда в Москве спадет жара

Осадки продолжают атаковать столицу, но при этом сохраняется 30-градусная жара. Когда погода изменится?

Жара в Москве начнет спадать уже на этой неделе. По данным Гидрометцентра России, холодный атмосферный фронт собьет ее в четверг, 18 июля. Однако в начале недели прогнозируются дожди и 30-градусная жара. О погоде в Москве в ближайшие дни — в материале 5-tv.ru.

Первый рабочий день в столице встретил горожан жарой, однако ко второй половине дня прошли дожди. Однако высокая температура сохранилась. До плюс 30 градусов прогнозируется и во вторник со средой, 16 и 17 июля. По словам руководителя прогностического центра «Метео» Александра Шувалова, в центре Москвы столбики термометров могут подняться и до плюс 32.

При этом, продолжил он, 16 июля пройдут кратковременные дожди, возможны даже грозы. В среду же осадков не ожидается.

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В четверг, 18 июля, к городу с запада подойдет холодный атмосферный фронт, и дожди станут более интенсивными, с ливнями и грозами. В отдельных районах Москвы возможны град и шквалистые усиления ветра до 15-20 метров в секунду. Об этом также предупредили в Гидрометцентре России.

«В четверг дожди, местами сильные, с грозами, будут связаны с прохождением холодного атмосферного фронта, этот фронт прервет период жаркой погоды», — говорится в сообщении.

В четверг температура воздуха уже составит плюс 25 градусов. Такая отметка на термометрах останется до конца недели. Дождей в последние дни — 19, 20 и 21 июля — ждать не следует. При этом колебания атмосферного давления будут крайне незначительными — в пределах плюс-минус два-три миллиметра ртутного столба от климатической нормы.

«То есть первую половину недели мы переживаем жаркую погоду, сдобренную кратковременными дождями, а вторая половина будет относительно прохладной, погода даст нам небольшую передышку от этой жары», — резюмировал Шувалов.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с Агентством городских новостей «Москва» предупредил, что в последний день недели — воскресенье, 21 июля — температура составит от плюс 23 до 25 градусов. Во второй половине 21 июля возможен дождь. При этом ночью температура составит примерно плюс 15 градусов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что новая рабочая неделя в Москве будет такой же жаркой, как в предыдущие дни.