Ливни, грозы и сильный ветер: холодный атмосферный фронт движется на Москву

|
Евгения Романова
Евгения Романова 616 0

Синоптик Вильфанд: краснодарская погода покинет Москву уже 18 июля

Ливни, грозы и сильный ветер: холодный атмосферный фронт движется на Москву

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Погода

Жара уйдет из столицы, и горожане наконец-то смогут насладиться классической московской погодой.

В ближайшие дни Москву накроют проливные дожди с грозой и сильным ветром. Температура при этом будет уже не 30-градусной, а сильно меньше. Какая погода прогнозируется на вторую половину текущей недели в столице, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с Агентством городских новостей «Москва».

«В четверг и в пятницу (18 и 19 июля. — Прим. ред.) через Москву будет проходить фронтальный раздел, поэтому местами — сильный дождь, гроза и усиление ветра при грозе до 15 метров в секунду. В четверг — от плюс 23 до плюс 28 градусов. В пятницу — примерно такие же температуры», — рассказал он.

В выходные ожидается «спокойная ситуация, но давление пониженное». Местами прогнозируются кратковременные дожди. Ночью температура воздуха составит порядка 15 градусов, а днем — от плюс 21 до плюс 26 градусов тепла. Похожая погода сохранится еще на несколько первых дней следующей недели. Получается, на ближайшие дни жара покинет Москву, горожане наконец-то смогут насладиться типичной для столицы погодой.

«Температура — уже не краснодарская, а типичная для Москвы», — добавил Вильфанд.

Прогнозируемые дожди и грозы в последние рабочие дни недели также подтвердила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова в беседе с РИА Новости. По ее словам, неблагоприятная погода ожидается 18 июля и в ночь на 19-е число.

«Там местами могут быть сильные дожди, с грозами, с порывами ветра», — предупредила Позднякова.

Ожидается, что дождь начнется уже ночью 17 июля и будет идти весь четверг. Максимальная температура воздуха 18-го числа обещается плюс 27 градусов. В ночь на 19 июля прогнозируется ливень с грозой. Небольшой дождь будет и в пятницу утром, а в течение дня обещают пасмурную погоду.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как изменение климата повлияло на продолжительность дня.

Тема:
Погода
17 июл
Впервые в истории: как жара влияет на энергосистему юга России
16 июл
В сторону экватора: как изменение климата повлияло на продолжительность дня
15 июл
Важен не только материал: какая одежда поможет спастись от жары
15 июл
Небольшой передышке быть! Когда в Москве спадет жара
14 июл
Передышки не будет: москвичам пообещали очередную жаркую неделю
13 июл
«Энергия увеличивается»: Вильфанд оценил вероятность появления смерчей в Москве
12 июл
Пришла надолго? Как часто россиянам придется терпеть опасную жару
10 июл
Потепление настигает? С какой скоростью меняется климат в России
9 июл
Голые в городе: аномальная жара вынудила россиян избавиться от одежды
9 июл
Спасаясь от жары: 53 человека утонули в водоемах России за сутки
+29° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 35%
88.28
0.47 96.26
0.48
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 17 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

19:23
«Тяжелый продукт»: кому нельзя есть дыню
19:03
С верой и молитвой: как правильно пить святую воду
18:47
Собянин: Московская международная книжная ярмарка пройдет с 4 по 8 сентября
18:38
Принесло ветром: Красноярск окутал едкий дым от лесных пожаров в Якутии
18:26
Песков объяснил приезд Путина на открытие трассы М-11 на Lada Aura
18:15
В Ленобласти «Ласточка» столкнулась с автомобилем, погибли четыре человека

Сейчас читают

«Польша похожа на Белоруссию!» — поляки шокированы арестом и освобождением депутата
«Пандемия уже началась»: почему все больше людей страдают близорукостью
Теперь подрабатывает в приюте для собак: вернется ли пермский людоед снова к запретному рациону
«Не имею права расслабляться»: Нонна Гришаева пытается соответствовать молодому мужу

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Лавина чувств накроет пять знаков зодиака — гороскоп
🔥Гороскоп на лето 2024 для каждого знака зодиака — видео
😋Гороскоп на июнь июль и август для каждого знака зодиака
Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака