Ливни, грозы и сильный ветер: холодный атмосферный фронт движется на Москву

Жара уйдет из столицы, и горожане наконец-то смогут насладиться классической московской погодой.

В ближайшие дни Москву накроют проливные дожди с грозой и сильным ветром. Температура при этом будет уже не 30-градусной, а сильно меньше. Какая погода прогнозируется на вторую половину текущей недели в столице, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с Агентством городских новостей «Москва».

«В четверг и в пятницу (18 и 19 июля. — Прим. ред.) через Москву будет проходить фронтальный раздел, поэтому местами — сильный дождь, гроза и усиление ветра при грозе до 15 метров в секунду. В четверг — от плюс 23 до плюс 28 градусов. В пятницу — примерно такие же температуры», — рассказал он.

В выходные ожидается «спокойная ситуация, но давление пониженное». Местами прогнозируются кратковременные дожди. Ночью температура воздуха составит порядка 15 градусов, а днем — от плюс 21 до плюс 26 градусов тепла. Похожая погода сохранится еще на несколько первых дней следующей недели. Получается, на ближайшие дни жара покинет Москву, горожане наконец-то смогут насладиться типичной для столицы погодой.

«Температура — уже не краснодарская, а типичная для Москвы», — добавил Вильфанд.

Прогнозируемые дожди и грозы в последние рабочие дни недели также подтвердила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова в беседе с РИА Новости. По ее словам, неблагоприятная погода ожидается 18 июля и в ночь на 19-е число.

«Там местами могут быть сильные дожди, с грозами, с порывами ветра», — предупредила Позднякова.

Ожидается, что дождь начнется уже ночью 17 июля и будет идти весь четверг. Максимальная температура воздуха 18-го числа обещается плюс 27 градусов. В ночь на 19 июля прогнозируется ливень с грозой. Небольшой дождь будет и в пятницу утром, а в течение дня обещают пасмурную погоду.

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