«Сигнал России»: в Штатах раскрыли суть намека Зеленского

Украина в последнее время столкнулась с проблемами как во внутренней, так и во внешней политике.

Изменение отношения лидера Украины Владимира Зеленского к вопросу о переговорах с Россией может быть связано с событиями, разворачивающимися на политической арене Штатов. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на бывшего посла Америки в Незалежной Джона Хербста.

Так, накануне кандидат в президенты США от Республиканской партии, экс-глава страны Дональд Трамп начал сотрудничать с Джеймсом Дэвидом Вэнсом, выступающим против поддержки Киева.

Украина столкнулась не только с проблемами на фронте, но с пугающей политической неопределенностью — власти Незалежной не могут быть уверены в том, что финансовая помощь будет продолжать поступать от нового правительства. Кроме того, возникают вопросы о готовности европейских союзников вкладывать ресурсы в Украину.

Именно поэтому Зеленский пытается наладить контакт с возможным президентом Америки, рассуждая о потенциальных переговорах с РФ, отметил Хербст.

«Это одновременно и сигнал России, и сигнал Глобальному Югу, что Украина не является какой-то обструктивной силой. Она готова сесть за стол переговоров», — приводит CNN также слова аналитика Орыси Луцевич.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, Зеленский назвал Трампа президентом США.