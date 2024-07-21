Следствие проведет экспертизы с пострадавшими при теракте в «Крокусе»

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Евгения Романова
Евгения Романова 21 0

Более 1,7 тысячи человек признаны потерпевшими в этой трагедии.

Следствие проведет экспертизы с пострадавшими при теракте в «Крокусе»

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Эдуард Корниенко

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Тема:
Стрельба в Крокус Сити Холл

После окончания лечения людей, которые пострадали 22 марта во время теракта в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл», следствие проведет с ними медицинские экспертизы. Об этом говорится в постановлении суда, которое имеется в распоряжении РИА Новости.

«По уголовному делу необходимо: после окончания лечения потерпевших и получения всех медицинских документов назначить и провести им судебно-медицинские экспертизы; получить заключения по ранее назначенным судебным экспертизам», — говорится в сообщении.

При этом другое постановление гласит: свыше 1,7 тысячи человек официально признаны потерпевшими по делу о теракте в «Крокусе». Их уже допросили. Помимо этого, более 800 человек прошли допрос в качестве свидетелей.

Теракт в «Крокус Сити Холле»

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел вечером 22 марта. Ожидалось, что на сцене выступит группа «Пикник», но в здание ворвались боевики в камуфляже и открыли стрельбу по невинным людям. Вместе с тем они устроили масштабный пожар, который привел к обрушению части конструкций.

Около 13 тысяч квадратных метров были охвачены огнем, так как террористы подожгли концертный зал. В результате он полностью сгорел.

По последним данным, число погибших составило 145 человек, а количество пострадавших — 551.

Ранее 5-tv.ru писал, что террористы подожгли «Крокус» бензином или смесью с маслом.

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