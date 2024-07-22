Двойной удар: кто уговорил Байдена выйти из президентской гонки

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Александр Тарасов
Александр Тарасов 31 0

Politico: отказаться от выборов Байдена уговорили советники Донилон и Рикетти

Двойной удар: кто уговорил Байдена выйти из президентской гонки

Фото: www.globallookpress.com / Tierney L. Cross - Pool via CNP

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Тема:
Выборы президента США 2024

Какие они привели аргументы?

Два ближайших советника в лице Майка Донилона и Стива Рикетти уговорили кандидата в президенты США Джо Байдена отказаться от выборов. Об этом пишет издание Politico со ссылкой на свои источники.

«Это произошло не потому, что президент устал от дезертирства в рядах собственной партии, хотя это и так», — говорится в публикации.

По данным издания, встреча Байдена с двумя «самыми близкими советниками» состоялась в прошлые выходные в резиденции, которая находится в городе Рехобот-Бич. Среди аргументов Донилона и Рикетти были — сокращение пожертвований на избирательную кампанию американского лидера и результаты опросов общественного мнения.

Байден осознал, что у него нет шансов на победу на президентских выборах, после этого он позвонил вице-президенту Камале Харрис, руководителю штаба Джеффу Зиентсу и председателю предвыборной кампании Джен О’Мэлли Диллон. Политик решил сообщить им о принятом решении.

Как утверждают в издании, так Байден смог «сохранить лицо», а также выставить отказ от президентской гонки за свое собственное решение.

Ранее 5-tv.ru писал, что выбывание Джо Байдена из президентской гонки в США было «прогнозируемым вариантом».

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