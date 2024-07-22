«Массовое переобувание»: почему Байден решил выйти из президентской гонки

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Юлия Андреева
Юлия Андреева Эксклюзив 140 0

Политолог Никулин: выход Байдена из президентской гонки был предсказуемым

Фото, видео: www.globallookpress.com / Bonnie Cash - Pool via CNP; 5-tv.ru

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Тема:
Выборы президента США 2024

Сможет ли кто-то из демократов составить конкуренцию главному конкуренту от республиканцев Дональду Трампу?

Выход действующего лидера США Джо Байдена из президентской гонки было «прогнозируемым вариантом» в связи с ухудшением его здоровья и падением рейтингов. Об этом сообщил в беседе с 5-tv.ru политолог Игорь Никулин.

Он уверен, что на решение лидера Штатов также повлияла его семья.

«Байдена очень активно подталкивала его коррумпированная семья, за которой очень много грехов накопилось. Они просто панически боятся прихода Трампа, что им придется все-таки ответить за все содеянное», — отметил эксперт.

Никулин подчеркнул, что оба возможных кандидата из Демократической партии — Камала Харрис и Мишель Обама — могут проиграть Дональду Трампу на выборах.

По мнению политолога, это связано с тем, что Трамп стал в глазах народа национальным лидером. Определенную роль в этом сыграло и недавнее покушение на него.

«Напрямую сейчас Трампа победить никто не сможет. Это, на мой взгляд, достаточно очевидно — массовое „переобувание“ этой западной элиты. То, что Илон Маск перешел в лагерь республиканцев, Марк Цукерберг такие вещи высказывает уже публично, который организовывал всю эту антитрамповскую кампанию в прессе, цензуру блокировки и так далее. Поэтому, конечно, шансы Трампа и республиканцев растут», — сказал Никулин.

В заключение собеседник предположил, что Соединенные Штаты сейчас рассчитают на то, что Трамп будет вести более взвешенную политику, нежели Джо Байден.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что выход действующего лидера США Джо Байдена из президентской гонки мало, что изменит в стране.

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