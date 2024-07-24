Огневой удар «Солнцепеком» по технике ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

Наши бойцы продолжают успешное наступление в зоне проведения спецоперации.

Экипаж ТОС-1А «Солнцепек» группировки войск «Центр» нанес удар по опорному пункту и легкобронированной технике Вооруженных сил Украины (ВСУ) на авдеевском направлении. Самые яркие кадры из зоны проведения специальной военной операции (СВО) смотрите в материале 5-tv.ru.

Удар по позициям противника был нанесен 220-мм термобарическими реактивными снарядами. После машина была переведена в походное положение и покинула позицию.

Корректировать огонь помогли беспилотники. Они в режиме реального времени передавали картинку.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.