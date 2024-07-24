Огневой удар «Солнцепеком» по технике ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

Опубликовано видео, как экипаж ТОС-1А «Солнцепек» поразил опорный пункт ВСУ
Фото, видео: © РИА Новости / Станислав Красильников; Минобороны РФ; 5-tv.ru
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Наши бойцы продолжают успешное наступление в зоне проведения спецоперации.
Экипаж ТОС-1А «Солнцепек» группировки войск «Центр» нанес удар по опорному пункту и легкобронированной технике Вооруженных сил Украины (ВСУ) на авдеевском направлении. Самые яркие кадры из зоны проведения специальной военной операции (СВО) смотрите в материале 5-tv.ru.
Удар по позициям противника был нанесен 220-мм термобарическими реактивными снарядами. После машина была переведена в походное положение и покинула позицию.
Корректировать огонь помогли беспилотники. Они в режиме реального времени передавали картинку.
Спецоперация
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.
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