Байден говорит: началось первое выступление президента США после выхода из гонки

О чем американский лидер собирается рассказать своему народу?

Президент США Джо Байден начал первое после выхода из предвыборной гонки выступление. Как ранее сообщал Белый дом, речь его посвящена его решению отказаться от второго президентского срока.

Обращение он решил сделать из Овального кабинета. Без присутствия журналистов и зрителей. Трансляцию обращения вел YouTube-канал Белого дома.

Байден сообщил, что он не будет больше участвовать в предвыборной гонке 21 июля на своей официальной страничке в социальной сети X. При этом он пообещал, что продолжит исполнять обязанности президента до окончания своего текущего срока.

После этого в США забили тревогу и предположили — действующий президент может быть мертв, так как официальных выступлений он не делал.

Ведущий Fox News Брет Байер в эфире телеканала потребовал доказательств того, что президент США жив. Его возмутило отсутствие официального обращения Байдена о выходе из предвыборной гонки, ведь сообщение вполне могло быть написано не им самим.

Все слухи Байден развеял спустя два дня после заявления. Журналистам удалось заснять Байдена в аэропорту. Он поднимался по трапу самолета и намеревался лететь в Вашингтон.

Пока он шел, у него поинтересовались его самочувствием. Байден показал палец вверх, имея ввиду, что с ним все в порядке. Затем он поднялся по трапу в самолет. Примечательно, что ни разу не споткнувшись.