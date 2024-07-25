«Никто не боится»: как уход Байдена повлиял на конфликт Армении и Азербайджана

Политолог Саркисян: конфликт Армении и Азербайджана после Байдена стал не важным
Фото: Сергей Карпухин / ТАСС
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Действующий президент США вышел из предвыборной гонки 21 июля.
Отказ президента США Джо Байдена участвовать в выборах в стране превратил для Штатов армяно-азербайджанский конфликт в «бесхозный». Об этом пишет EADaily со ссылкой на мнение политолога Сурена Саркисяна.
Один из ведущих армянских американистов указал, теперь США вряд ли будут участвовать в подписании мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией. По мнению эксперта, этот вопрос перестанет быть основным как для администрации Камалы Харрис, так и Дональда Трампа.
«То же самое касается и урегулирования армяно-турецких отношений, в котором была заинтересована администрация Байдена», — пояснил свою точку зрения в соцсетях политолог.
Идея урегулирования армяно-азербайджанских отношений была важна для Байдена в качестве примера внешнеполитического достижения Белого дома. Заключение договора между обеими сторонами конфликта до ноября было важно именно в предвыборный период в США.
Подобный подход использовал и Трамп незадолго до выборов в 2020 году. Так, политик стремился урегулировать отношения между Израилем и отдельными армянскими странами. Эксперт уверен, что сейчас уже «никто не боится» давления со стороны Байдена, а приоритеты США поменяются уже с приходом новых политических сил в Штатах.
Ранее 5-tv.ru писал, что США и Армения повысят уровень дипломатических отношений до стратегического партнерства. Какую цель преследуют Штаты?
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