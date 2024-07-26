«Они победили Наполеона»: Трамп призвал Зеленского закончить конфликт с Россией
Трамп в телефонном разговоре призвал Зеленского закончить конфликт с Россией
Фото: www.globallookpress.com / Annabelle Gordon
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Кандидат в президенты США припомнил главе киевского режима о провале весеннего контрнаступления ВСУ.
Дональд Трамп, экс-президент США и кандидат на пост главы государства от Республиканской партии, рассказал, что во время разговора с президентом* Украины Владимиром Зеленским призвал его завершить конфликт с Россией. Об этом он заявил в беседе с телеканалом Fox News.
«Я сказал, что нам надо заканчивать с этим конфликтом. <…> Они (русские. — Ред.) победили [Адольфа] Гитлера. Они победили Наполеона [Бонапарта]», — высказался Трамп.
Он отметил, что напомнил Зеленскому о провале весеннего контрнаступления ВСУ. По его мнению, причиной неудачи стали масштабные минные поля, установленные российскими военными, и их значительное превосходство в танках.
Трамп раскритиковал управление Джо Байденом украинским конфликтом, назвав его «полным беспорядком». По его мнению, его можно было предотвратить, но Байден не предпринял необходимых действий.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что скрывается за заявлениями Украины о переговорах.
* — пятилетний срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти.
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