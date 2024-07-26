Кандидат в президенты США припомнил главе киевского режима о провале весеннего контрнаступления ВСУ.

Дональд Трамп, экс-президент США и кандидат на пост главы государства от Республиканской партии, рассказал, что во время разговора с президентом* Украины Владимиром Зеленским призвал его завершить конфликт с Россией. Об этом он заявил в беседе с телеканалом Fox News.

«Я сказал, что нам надо заканчивать с этим конфликтом. <…> Они (русские. — Ред.) победили [Адольфа] Гитлера. Они победили Наполеона [Бонапарта]», — высказался Трамп.

Он отметил, что напомнил Зеленскому о провале весеннего контрнаступления ВСУ. По его мнению, причиной неудачи стали масштабные минные поля, установленные российскими военными, и их значительное превосходство в танках.

Трамп раскритиковал управление Джо Байденом украинским конфликтом, назвав его «полным беспорядком». По его мнению, его можно было предотвратить, но Байден не предпринял необходимых действий.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что скрывается за заявлениями Украины о переговорах.

* — пятилетний срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти.