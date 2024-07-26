«Они победили Наполеона»: Трамп призвал Зеленского закончить конфликт с Россией

|
Анастасия Максимова
Анастасия Максимова 42 0

Трамп в телефонном разговоре призвал Зеленского закончить конфликт с Россией

«Они победили Наполеона»: Трамп призвал Зеленского закончить конфликт с Россией

Фото: www.globallookpress.com / Annabelle Gordon

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Выборы президента США 2024

Кандидат в президенты США припомнил главе киевского режима о провале весеннего контрнаступления ВСУ.

Дональд Трамп, экс-президент США и кандидат на пост главы государства от Республиканской партии, рассказал, что во время разговора с президентом* Украины Владимиром Зеленским призвал его завершить конфликт с Россией. Об этом он заявил в беседе с телеканалом Fox News.

«Я сказал, что нам надо заканчивать с этим конфликтом. <…> Они (русские. — Ред.) победили [Адольфа] Гитлера. Они победили Наполеона [Бонапарта]», — высказался Трамп.

Он отметил, что напомнил Зеленскому о провале весеннего контрнаступления ВСУ. По его мнению, причиной неудачи стали масштабные минные поля, установленные российскими военными, и их значительное превосходство в танках.

Трамп раскритиковал управление Джо Байденом украинским конфликтом, назвав его «полным беспорядком». По его мнению, его можно было предотвратить, но Байден не предпринял необходимых действий.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что скрывается за заявлениями Украины о переговорах.

* — пятилетний срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти.

Тема:
Выборы президента США 2024
25 июл
СМИ узнали о тесных контактах Обамы и Харрис после ее решения избираться
25 июл
«Это гарантировано»: почему поддержка США не повлияет на ход конфликта на Украине
25 июл
«Никто не боится»: как уход Байдена повлиял на конфликт Армении и Азербайджана
25 июл
Роберт Кеннеди-младший назвал имя следующего президента США
25 июл
«Я не уйду»: почему Джо Байден не сдержал свое последнее обещание американцам
25 июл
«Позор для США»: Трамп оценил выступление «жуликоватого» Байдена
25 июл
Пошел на уступки: Байден раскрыл, почему отказался от второго срока
25 июл
Байден говорит: началось первое выступление президента США после выхода из гонки
24 июл
«Скелеты в шкафу»: почему политическая карьера Камалы Харрис обречена на провал
24 июл
«Это переворот»: Маск согласился, что выход Байдена из гонки не был добровольным
+17° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 60%
85.41
-1.14 93.17
-1.21
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 25 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

2:28
Ювелирная точность: российские снайперы теснят ВСУ у Времьевского выступа
2:08
На кого похож? Безруков впервые показал младшего сына в честь его трехлетия
1:51
Переполох на Аляске: российские и китайские бомбардировщики встревожили США
1:30
Репутация и хоккейная карьера под ударом: адвокат о долге экс-супруга Пелагеи
1:12
Аллергия на пот? Какие болезни может провоцировать летняя жара
0:52
Из «Ералаша» в объятия Фадеева: как Глюк'oZa стала знаменитой

Сейчас читают

Байден обратился к нации: главное
Повышение зарплаты не за горами: Минтруд все решил и посчитал
«Сбежал, чтобы не упекли»: в Петербурге пропал велогонщик Никита Еськов
«Не имею права расслабляться»: Нонна Гришаева пытается соответствовать молодому мужу

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Лавина чувств накроет пять знаков зодиака — гороскоп
🔥Гороскоп на лето 2024 для каждого знака зодиака — видео
😋Гороскоп на июнь июль и август для каждого знака зодиака
Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака