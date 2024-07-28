Швейцария не передаст Украине доходы от замороженных российских активов

Швейцария не будет использовать замороженные российские активы для финансирования киевского режима, как этого хочет Европейский союз (ЕС). Об этом сообщили в государственном секретариате по экономическим вопросам Швейцарии (SECO) в ответ на запрос агентства Keystone-SD.

«Из Швейцарии в Украину не поступают деньги из российских государственных активов. В то время как ЕС в пятницу впервые объявил о процентных доходах от замороженных российских государственных активов для обороны и восстановления Украины, Швейцария, по данным SECO, находится в другой ситуации», — приводит газета Blick ответ ведомства.

Ранее Евросоюз объявил о выделении Украине первого транша с доходов от замороженных российских активов. Сумма составляет 1,5 миллиарда евро. Однако позже чиновники объяснили, что Киев этих денег не получит. Все они пойдут на компенсацию странам Евросоюза, которые уже отправили Украине свое оружие.

Санкционное давление на Москву со стороны западных государств усилилось после начала спецоперации по защите Донбасса. Евросоюз, помимо прочего, утвердил решение о заморозке активов РФ, а позже его лидеры заговорили об их конфискации в пользу Украины.

В середине июня на саммите в Италии страны G7 пообещали Киеву кредиты на сумму около 50 миллиардов долларов до конца 2024 года, займы планируется гасить за счет доходов именно от российских активов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Пентагон не знает о судьбе денег, выделенных на помощь Украине.