Гаубицы Д-30 ударили по замаскированным позициям ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

Наши бойцы продолжают выдавливать противника в зоне проведения спецоперации.

Расчеты гаубиц Д-30 группировки войск «Запад» нанесли удар по замаскированным позициям ВСУ. Уничтожен 82-милимметровый миномет, также атаке подверглась живая сила противника. Самые яркие кадры из зоны проведения специальной военной операции (СВО) смотрите в материале 5-tv.ru.

«Работаем, в основном, по пехоте противника, блиндажам, окопам, а также создаем дымовую завесу для продвижения пехоты на линии боевого соприкосновения. Орудия защищены металлической сеткой, а также обложены ящиками с землей для защиты личного состава и орудий от осколочных попаданий», — рассказал командир расчета с позывным «Амбал».

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.