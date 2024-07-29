Британский аналитик рассказал о критической ситуации для украинских боевиков.

В зоне специальной военной операции (СВО) две бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) сбежали со своих позиций. Об этом рассказал британский аналитик и юрист Александр Меркурис на своем YouTube-канале.

«Два батальона украинских войск были окружены в котле <…>, а затем появились сообщения, что эти войска взяли все в свои руки и вышли из района, не подчиняясь приказам украинского командования», — заявил Меркурис.

По словам Меркуриса, ситуация на покровском направлении для украинских боевиков стала критической.

Тем временем Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Западные страны вместе с Незалежной решили, что российская спецоперация якобы является вторжением. Тогда они стали спонсировать Украину, тем самым продолжая конфликт на этой территории.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что иностранные наемники массово покидают ВСУ и жалуются на условия службы в этой армии.