«Не подчиняясь приказам»: две бригады ВСУ сбежали со своих позиций в зоне СВО

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Наталья Мулько
Наталья Мулько 19 0

Британский юрист Меркурис: две бригады ВСУ сбежали со своих позиций в зоне СВО

«Не подчиняясь приказам»: две бригады ВСУ сбежали со своих позиций в зоне СВО

Фото: Reuters / Thomas Peter

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Тема:
Спецоперация

Британский аналитик рассказал о критической ситуации для украинских боевиков.

В зоне специальной военной операции (СВО) две бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) сбежали со своих позиций. Об этом рассказал британский аналитик и юрист Александр Меркурис на своем YouTube-канале.

«Два батальона украинских войск были окружены в котле <…>, а затем появились сообщения, что эти войска взяли все в свои руки и вышли из района, не подчиняясь приказам украинского командования», — заявил Меркурис.

По словам Меркуриса, ситуация на покровском направлении для украинских боевиков стала критической.

Тем временем Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Западные страны вместе с Незалежной решили, что российская спецоперация якобы является вторжением. Тогда они стали спонсировать Украину, тем самым продолжая конфликт на этой территории.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что иностранные наемники массово покидают ВСУ и жалуются на условия службы в этой армии.

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