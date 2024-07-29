Около 100 человек пострадали при сходе пассажирского поезда под Волгоградом

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист Эксклюзив 143 0

На место ЧП направляются экстренные службы.

Около 100 человек пострадали при сходе пассажирского поезда под Волгоградом

Фото: 5-tv.ru

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Тема:
Крушение поезда под Волгоградом

Восемь вагонов пассажирского поезда сошли с рельсов в Волгоградской области. По предварительным данным 5-tv.ru, в результате произошедшего пострадали около 100 человек.

На место ЧП направляются экстренные службы. Инцидент произошел 29 июля в 12:35 на перегоне Гремячая — Котельниково. Движение поездов на участке приостановлено.

Известно, что сам поезд следовал из Казани в Адлер.

Ранее 5-tv.ru публиковал кадры с места схода вагонов под Волгоградом.

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