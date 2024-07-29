Уголовное дело возбуждено по факту крушения поезда под Волгоградом

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист Срочная новость 64 0

На месте ЧП продолжают работать экстренные службы.

Уголовное дело возбуждено по факту крушения поезда под Волгоградом

Фото: 5-tv.ru

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Тема:
Крушение поезда под Волгоградом

Уголовное дело возбудили по факту схода пассажирского поезда Казань-Адлер. Об этом сообщили в Волгоградском следственном отделе Следственного комитета на транспорте в Telegram-канале.

Восемь вагонов пассажирского поезда сошли с рельсов днем 29 июля на перегоне Гремячая — Котельниково в Волгоградской области. Движение поездов на участке приостановлено. Известно, что в поезде следовало 812 человек. Как сообщили в РЖД, причиной стало столкновение поезда с грузовиком КАМАЗ.

Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации транспорта»).

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров также сообщил, что на месте работают все экстренные службы, создан оперативный штаб. По последним данным, к ликвидации последствий привлекаются 324 человека и 109 единиц техники.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что около 100 человек пострадали при сходе пассажирского поезда под Волгоградом. Госпитализированы пять пострадавших, в том числе один ребенок.

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