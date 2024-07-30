Боевые самолеты Су-25 нанесли удар по пехоте ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

Опубликовано видео, как боевые самолеты Су-25 нанесли удар по пехоте ВСУ
Фото, видео: Красильников Станислав / ТАСС; Минобороны РФ; 5-tv.ru
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Наши бойцы продолжают выдавливать противника в зоне проведения спецоперации.
Экипажи Су-25 группировки войск «Восток» нанесли мощный удар неуправляемыми авиационными ракетами по опорному пункту и живой силе противника. Самые яркие кадры из зоны проведения специальной военной операции (СВО) смотрите в материале 5-tv.ru.
«Командиром оперативно-тактической группировки была поставлена задача нанести удар по живой силе противника. Выполнили взлет парой, в последующем выход на боевой курс и пуск неуправляемых авиационных ракет. По команде передового авиационного наводчика было уничтожено до 15 человек живой силы противника. Победа за нами!», — доложил один из летчиков.
После атаки экипажи выполнили противоракетный маневр, выпустили тепловые ловушки и вернулись на точку вылета.
Спецоперация
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.
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