Правящая партия, по его словам, осмелилась отобрать президентство у действующего главы государства.

Кандидат на пост главы США Дональд Трамп заявил, что Демократическая партия отобрала у действующего президента Джо Байдена полномочия, как у ребенка. С таким заявлением он выступил в интервью для Fox News.

«Они (демократы. — Прим. ред.) — угроза демократии. Посмотрите, что они только что сделали? Просто перехватили пост у президента. Это был захват власти. Байден сейчас очень зол, вы же знаете. У него отобрали президентство, словно он ребенок», — считает политик.

Трамп также подчеркнул, что Байден вряд ли осознает, жив ли он вообще.

Джо Байден 21 июля заявил, что намерен добровольно выйти из президентской гонки. В качестве кандидатуры на свое место от Демократической партии Байден предложил вице-президента США Камалу Харрис, которая вскоре подтвердила намерение участвовать в гонке. Главный соперник Байдена Дональд Трамп отметил, что победить Харрис ему будет даже проще.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Камала Харрис уже собрала кругленькую сумму на свою предвыборную кампанию.