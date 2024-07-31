«Посмотрите, что они сделали!» — Трамп указал на главную угрозу демократии в США

|
Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева 31 0

Трамп: у Байдена отобрали президентство, словно он ребенок

Фото, видео: www.globallookpress.com / Ron Sachs - CNP for NY Post; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Выборы президента США 2024

Правящая партия, по его словам, осмелилась отобрать президентство у действующего главы государства.

Кандидат на пост главы США Дональд Трамп заявил, что Демократическая партия отобрала у действующего президента Джо Байдена полномочия, как у ребенка. С таким заявлением он выступил в интервью для Fox News.

«Они (демократы. — Прим. ред.) — угроза демократии. Посмотрите, что они только что сделали? Просто перехватили пост у президента. Это был захват власти. Байден сейчас очень зол, вы же знаете. У него отобрали президентство, словно он ребенок», — считает политик.

Трамп также подчеркнул, что Байден вряд ли осознает, жив ли он вообще.

Джо Байден 21 июля заявил, что намерен добровольно выйти из президентской гонки. В качестве кандидатуры на свое место от Демократической партии Байден предложил вице-президента США Камалу Харрис, которая вскоре подтвердила намерение участвовать в гонке. Главный соперник Байдена Дональд Трамп отметил, что победить Харрис ему будет даже проще.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Камала Харрис уже собрала кругленькую сумму на свою предвыборную кампанию.

Тема:
Выборы президента США 2024
29 июл
Камала Харрис уже собрала кругленькую сумму на свою предвыборную кампанию
27 июл
Кеннеди-младший планирует закупить биткоины в случае избрания президентом
27 июл
Пазл сложился: у демократов больше нет противоречий вокруг кандидатуры Харрис
27 июл
«Я вернусь»: Трамп анонсировал новый митинг в городе, где его чуть не убили
26 июл
На пользу Трампу: как в Израиле шантажируют Джо Байдена
26 июл
«Успешный план»: как может измениться отношение США к Украине с приходом Трампа
26 июл
Лгала уже давно: жители США предъявили Камале Харрис обвинения
26 июл
Часы показывали не то время: вокруг обращения Джо Байдена разгорелся скандал
26 июл
«Они победили Наполеона»: Трамп призвал Зеленского закончить конфликт с Россией
25 июл
СМИ узнали о тесных контактах Обамы и Харрис после ее решения избираться
+19° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 68%
86.33
-0.23 93.29
-0.85
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 31 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

17:28
Несмотря на запрет: на Олимпиаде в Париже показали российский флаг
17:11
Рядом с кишечной палочкой: французам предложили новое место купания в Сене
17:10
Итоги участия VK в «Таврида. АРТ»: 3 дня, 35 встреч и 8,5 тысячи посетителей
17:00
Солнце не щадит: как избежать ускоренного старения кожи в жару
16:47
Торговцы «смертью»: в Сочи накрыли ОПГ во главе с экс-советником мэра
16:33
«Посмотрите, что они сделали!» — Трамп указал на главную угрозу демократии в США

Сейчас читают

Лихорадка Западного Нила: как передается и чем опасна
Съедают медленно: какие невидимые паразиты живут на теле человека и чем они опасны
Много говорят со священнослужителем: зачем Чернышев отвел дочь Заворотнюк Милу в монастырь?
Вопрос дня: чем ответит Иран на болезненное унижение от Израиля?

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Лавина чувств накроет пять знаков зодиака — гороскоп
🔥Гороскоп на лето 2024 для каждого знака зодиака — видео
😋Гороскоп на июнь июль и август для каждого знака зодиака
Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака