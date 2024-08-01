А жив ли он? Илон Маск выразил обеспокоенность состоянием Джо Байдена

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Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева 50 0

Илон Маск задается вопросом — жив ли Байден

А жив ли он? Илон Маск выразил обеспокоенность состоянием Джо Байдена

Фото: www.globallookpress.com

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Тема:
Выборы президента США 2024

После сообщений о коронавирусе и выходе из гонки лидера США практически никто не видел.

Американский миллиардер Илон Маск задался вопросом о состоянии президента США Джо Байдена. Об этом пользователи узнали на его странице в социальной сети X.

Один из них поинтересовался, куда пропал президент США и жив ли он вообще. На это сообщение Маск ответил смайликом с изображением человечка, который пожимает плечами.

В середине июля стало известно, что Байден подхватил коронавирус. Через несколько дней после этих новостей появилось текстовое сообщение, в котором действующий американский лидер сообщил, что добровольно покидает президентскую гонку.

В мире начали требовать публичного выступления Байдена, поскольку возник вопрос — почему президент сообщил о столь важном решении, напечатав лишь сообщение? К тому же, пресс-служба Белого дома сообщила о переносе его запланированных поездок. Несколько дней спустя крупные телеканалы США опубликовали кадры с его участием.

Несмотря на это люди продолжают задаваться вопросом — что на самом деле происходит с 81-летним президентом? Почему Байден стал реже появляться на публике, где находится и жив ли вообще?

Ранее 5-tv.ru сообщал, что кандидат в президенты США Дональд Трамп возложил ответственность на выход Байдена из предвыборной гонки на Демократическую партию.

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