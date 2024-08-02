«Не могу понять их»: экс-солист «На-На» Левкин осудил сбежавших из РФ коллег
Экс-солист «На-На» Левкин призвал артистов быть патриотами
Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda
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Артист глубоко убежден — россияне должны сплотиться.
Бывший солист группы «На-На» Владимир Левкин признался, что до сих пор не может понять сбежавших из родной страны коллег. Свое мнение об артистах-предателях он высказал в интервью изданию «МК».
«Искренне не могу понять своих бывших коллег, которые мало того, что уехали, так еще и ругают нашу страну. Люди должны быть просто патриотами, любить, помогать, беречь свою страну. И в сложной ситуации, наоборот, сплотиться», — сказал Левкин
К примеру, сам Левкин уже не раз бывал в Донбассе, на передовой, в военных госпиталях. И с каждым таким визитом он все больше не понимает — почему ряд известных артистов так подло обошлись со своей страной.
«Каждый россиянин должен делать все для победы! Поэтому я поехал поддержать дух наших солдат, поклониться им, поблагодарить за отвагу и доблесть. Их лица невозможно забыть!» — добавил артист.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, какую судьбу бежавшим за границу артистам предсказал певец Олег Газманов.
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