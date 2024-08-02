СМИ представили другую версию гибели главы политбюро ХАМАС Хании
NYT заявил, что глава политбюро ХАМАС погиб при дистанционной активации бомбы
Фото, видео: www.globallookpress.com / Iranian Supreme Leader'S Office; 5-tv.ru
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Тысячи людей сегодня простились с политиком в Катаре.
Похороны главы политбюро ХАМАС прошли в Катаре. Тысячи скорбящих пришли к мечети, чтобы проститься с Исмаилом Хании. Тем временем появляются новые версии обстоятельств его смерти.
Согласно расследованию New York Times, политик погиб при дистанционной активации бомбы, заложенной в его резиденции в Тегеране еще два месяца назад. Сообщается, что операцию провела израильская разведка «Моссад». Однако предварительное расследование Ирана показало, что Хания был убит в результате прямого попадания ракеты, но и там полученные данные подтвердили причастность Израиля к трагедии.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что три западные страны — Великобритания, Франция и США — категорически отказались принимать предложенный Россией проект заявления СБ ООН для прессы по убийству главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании.
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