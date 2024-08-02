Россия и Украина обменялись телами погибших в ходе СВО

В организации обмена участвовали международные организации.

Россия и Украина обменялись телами погибших в зоне СВО. Об этом депутат Госдумы, представитель парламентской координационной группы по вопросам военной операции Шамсаил Саралиев сообщил РБК.

Он уточнил, что обмен проводился силами Минобороны РФ. Украинской стороне отдали тела 250 боевиков, Киев вернул тела 38 российских военных.

На Украине обмен погибшими подтвердили, отметив, что получили тела с разных направлений: из ЛНР, Херсонской области и из Мариуполя.

Также сообщается, что в организации обмена участвовали международные организации. Тела после судебно-медицинской экспертизы и установления личностей передадут родным для погребения.

В середине июля стало известно, что 780 украинских боевиков пропали без вести в период с октября 2023 года по конец июня 2024 года в селе Крынки Херсонской области. При этом киевский режим вывез из населенного пункта более 260 погибших.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Россия и Украина осуществили обмен военнопленными в формате 95 на 95.