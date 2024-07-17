«Наши герои»: из украинского плена освободили 95 российских военных

Посредником в переговорном процессе выступили Объединенные Арабские Эмираты.

Россия и Украина осуществили обмен военнопленными в формате 95 на 95. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Российским военным грозила смертельная опасность в плену, однако теперь бойцы вернутся домой. Они будут доставлены в Москву для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях оборонного ведомства страны.

Взамен Киеву были переданы 95 украинских военнопленных. Посредником в переговорном процессе выступили Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ).

Омбудсмен Татьяна Москалькова обратилась ко всем освобожденным российским бойцам, выразила им поддержку, а также поблагодарила Минобороны и спецслужбы за выполненную работу.

«Очень рада, что сегодня состоялся очередной российско-украинский обмен военнопленными. На Родину вернулись 95 наших героев. В ближайшее время их обнимут родные», — написала омбудсмен в своем Telegram-канале.

Москалькова сообщила, что в процессе обмена вместе с представителем офиса украинского омбудсмена обсуждались также и совместные акции гуманитарного характера, в том числе связанные с воссоединением семей.

Ранее 5-tv.ru писал, что Следком обнародовал результаты экспертиз по крушению Ил-76 с пленными ВСУ.