Готовим зонтики: какая погода ждет москвичей на следующей неделе

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Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева 31 0

Неужели последний месяц лета больше не порадует теплом?

Готовим зонтики: какая погода ждет москвичей на следующей неделе

Фото: © РИА Новости / Пелагия Тихонова

Тема:
Погода

На следующей неделе, с 5 по 11 августа, в Москве ожидается пасмурная погода с кратковременными прояснениями. Температура воздуха будет варьироваться от +20 до +24 градусов. Более подробный прогноз — в материале 5-tv.ru.

На следующей неделе погода обещает быть дождливой, предупредили в Гидрометцентре. Самым благоприятным для прогулки днем должна стать пятница, 9 августа. Температура воздуха достигнет +25 градусов тепла, осадков в этот день не ожидается.

При этом, по словам ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, аномальный жары в августе ожидать точно не стоит, однако и сильные дожди тоже должны закончиться.

«Заключительный месяц сезона прогнозируется слегка засушливым — дефицит небесной влаги может достигать 20-30% при норме 78 миллиметров», — сообщил эксперт в беседе с РИА Новости.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что количество ударов молний в Москве увеличится к 2050 году.

Тема:
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Готовим зонтики: какая погода ждет москвичей на следующей неделе

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