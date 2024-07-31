«Трехкратно»: количество ударов молний в Москве увеличится к 2050 году

В Москве и сегодня, 31 июля, ожидается гроза с кратковременными дождями.

Молнии над Москвой будут сверкать в летний период втрое чаще к 2050 году. Об этом в беседе с «АГН Москва» рассказал главный научный сотрудник Института физики атмосферы имени Обухова РАН Алексей Елисеев.

Эксперт отметил, что уже сейчас мы можем заметить, что в летний период молнии над городом бьют гораздо чаще. По словам Елисеева, это связано с потеплением климата.

«Мы несколько лет назад делали оценку того, как при изменении климата изменится частота молний к середине XXI века, для Москвы увеличение молниевых ударов летом может быть трехкратным по сравнению с наблюдениями начала XXI века», — подчеркнул собеседник агентства.

Елисеев заявил, что в Москве может увеличиться и количество молниевых ударов, что также связано с глобальным потеплением.

Жителей Москвы и сегодня, 31 июля, предупредили о грозе. Сообщение о непогоде появилось на сайте Гидрометцентра.

«Облачно с прояснениями. Кратковременный дождь. Местами гроза», — сообщается в прогнозе на среду.

Температура воздуха составит от 20 до 22 градусов тепла, а вот ночью этот показатель опустится до 13 градусов. В Москве ожидается северо-западный и западный ветер со скоростью 6–11 метров в секунду, местами возможны порывы ветра до 15 метров в секунду.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о трагедии в подмосковном парке «Патриот». Молния поразила сразу четырех человек, ударив в зонт, которым они укрывались от дождя. В результате один человек погиб, остальные были экстренно доставлены в больницу.

Молния, которую можно увидеть во время грозы, рассекает небо на доли секунды, но и этого достаточно, чтобы случилось непоправимое. О том, как пережить грозу и не попасть под удар молнии — в материале 5-tv.ru.