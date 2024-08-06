Врио главы Курской области сообщил о напряженной обстановке на границе

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 31 0

Врио главы Курской области Смирнов: ситуация в регионе остается напряженной

Фото, видео: © РИА Новости / Александр Кряжев; 5-tv.ru

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Власти призывают местных жителей сохранять спокойствие и не поддаваться на информационные провокации.

Ситуация в Курской области, подвергшейся 6 августа нападению украинских боевиков, остается напряженной, на границе продолжаются бои. Об этом в видеообращении к гражданам в Telegram-канале сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов.

«Обстановка на приграничной территории продолжает оставаться напряженной. Работают Минобороны РФ и пограничники. Действует региональный оперативный штаб. Все экстренные службы переведены на усиленный круглосуточный режим работы. Всю необходимую информацию буду сообщать дополнительно. Соблюдайте меры безопасности при объявлении воздушной тревоги. Берегите себя и своих близких», — сказал Смирнов.

Он добавил, что в области организована дополнительная медицинская помощь и созданы резервы лекарств. Для граждан работает круглосуточная горячая линия по номеру 112, куда можно обращаться по любым вопросам. Все сотрудники администрации области и муниципальных образований находятся на работе.

«Прошу не создавать панику, обращаться за помощью в администрации своих населенных пунктов либо в администрацию Курской области. Мы всем придем на помощь. Также ставлю всех в известность, что много фейков. Соблюдайте информационную безопасность и просматривайте только официальные каналы», — обратился к жителям области врио губернатора.

Попытка прорыва украинских боевиков на территорию РФ произошла утром 6 августа. Как сообщали в Минобороны РФ, в Курскую область пытались прорваться до 300 боевиков ВСУ, на вооружении которых было более 20 единиц техники. Однако благодаря совместным усилиям ФСБ и пограничных войск прорыва государственной границы удалось не допустить.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту нападения украинских боевиков на Курскую область.

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