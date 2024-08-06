Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту нападения на Курскую область

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту нападения украинских боевиков на Курскую область. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

Уточняется, что украинские вооруженные формирования 6 августа совершили нападение на приграничные населенные пункты Курской области. При этом погибли и получили ранения мирные жители, обстрелам подверглись жилые и административные здания и объекты гражданской инфраструктуры.

В СК подчеркнули, что следствие установит обстоятельства произошедшего и причастных к совершению преступления лиц. Ход расследования находится на контроле в центральном аппарате ведомства.

Ранее в этот день врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил о массированной атаке на регион со стороны Украины и гибели в результате этого двух мирных граждан.

В числе погибших — жители города Суджа и села Нехаевка. Еще семь человек получили ранения, трое из них — несовершеннолетние.

Попытка прорыва украинских боевиков на территорию РФ произошла утром 6 августа. Как сообщали в Минобороны РФ, в Курскую область пытались прорваться до 300 боевиков ВСУ, на вооружении которых было более 20 единиц техники. Однако благодаря совместным усилиям ФСБ и пограничных войск прорыва государственной границы удалось не допустить.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что напавшая на Курскую область украинская ДРГ была блокирована российскими подразделениями и понесла поражение.