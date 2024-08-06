Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту нападения на Курскую область

|
Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 16 0

Попытка прорыва украинских боевиков на территорию России произошла утром 6 августа.

Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту нападения на Курскую область

Фото: www.globallookpress.com / Juliane Sonntag

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту нападения украинских боевиков на Курскую область. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

Уточняется, что украинские вооруженные формирования 6 августа совершили нападение на приграничные населенные пункты Курской области. При этом погибли и получили ранения мирные жители, обстрелам подверглись жилые и административные здания и объекты гражданской инфраструктуры.

В СК подчеркнули, что следствие установит обстоятельства произошедшего и причастных к совершению преступления лиц. Ход расследования находится на контроле в центральном аппарате ведомства.

Ранее в этот день врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил о массированной атаке на регион со стороны Украины и гибели в результате этого двух мирных граждан.

В числе погибших — жители города Суджа и села Нехаевка. Еще семь человек получили ранения, трое из них — несовершеннолетние.

Попытка прорыва украинских боевиков на территорию РФ произошла утром 6 августа. Как сообщали в Минобороны РФ, в Курскую область пытались прорваться до 300 боевиков ВСУ, на вооружении которых было более 20 единиц техники. Однако благодаря совместным усилиям ФСБ и пограничных войск прорыва государственной границы удалось не допустить.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что напавшая на Курскую область украинская ДРГ была блокирована российскими подразделениями и понесла поражение.

+24° Атмосферное давление 756 мм рт. ст.
Относительная влажность 48%
85.16
0.21 93.03
-0.01
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 6 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

20:32
Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту нападения на Курскую область
20:16
Эффективное средство: как самостоятельно избавиться от черных точек
19:58
Истоки клички и спасительный диагноз: как Япончик стал криминальным авторитетом
19:40
На Украине начнут наказывать офицеров, чьи подразделения несут большие потери
19:22
ВСУ понесли поражение после попытки атаковать Курскую область
19:06
В тупике: Америка не может решить украинскую проблему из-за некомпетентности властей

Сейчас читают

Ярмарка тщеславия на могиле, мертвые цветы, запрет оборачиваться: священник назвал кладбищенские приметы, в которые лучше не верить
Любовь Успенская «слила» прессе компромат на Киркорова: факты такие жуткие, что их даже не стали публиковать
«Ко всему надо подходить основательно»: Юрий Титов о блогерах-певцах
«Не имею права расслабляться»: Нонна Гришаева пытается соответствовать молодому мужу

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Лавина чувств накроет пять знаков зодиака — гороскоп
🔥Гороскоп на лето 2024 для каждого знака зодиака — видео
😋Гороскоп на июнь июль и август для каждого знака зодиака
Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака