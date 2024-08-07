Ощущают поддержку: кто помогает Израилю в эскалации конфликта на Ближнем Востоке
Полянский: США дестабилизируют обстановку на Ближнем Востоке
Фото, видео: Reuters / ANAS AL-SHAREEF; 5-tv.ru
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Первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский указал на ключевой фактор в дестабилизации ситуации в регионе.
Первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский обвинил США в дестабилизации ситуации на Ближнем Востоке. По его словам, поставка американцами вооружения Израилю — ключевой фактор в эскалации конфликта с Палестиной, и в Тель-Авиве ощущают поддержку Белого дома, несмотря на то, что официально звучат призывы к снижению напряженности.
О том, что Израиль и Иран получили очередные предупреждения, накануне заявил журналистам госсекретарь США Энтони Блинкен. Подобные инициативы по Газе Вашингтон озвучивает не впервые, включая так называемый мирный план Байдена.
Однако, по словам Полянского, это просто кусок бумаги. В эфире египетского телеканала «Аль Касира» политик пояснил, что «США лучше всех могут заставить Израиль прекратить боевые действия, но они не готовы». Это косвенно подтверждают заявления самого Пентагона, что США планируют усиливать военное присутствие на Ближнем Востоке, включая переброску ракетных крейсеров и эсминцев.
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