В Курскую область направлена дополнительная группировка взрывотехников

Дополнительную группировку спасателей МЧС, включая взрывотехников, направили в Курскую область. Туда же едут и колонны с гуманитарной помощью, ее везут со всей страны. Это электростанции, тонны питьевой воды и продуктов.

Людей из приграничных районов продолжают вывозить в безопасные места. Тем, кто пострадал от атак ВСУ и лишился имущества, положены денежные выплаты. Подробности рассказала корреспондент «Известий» Татьяна Симоненкова.

Гумконвой выдвигается в Курскую область. В этих грузовиках 20 тонн самого необходимого: медикаменты, питьевая вода и продукты питания, а также средства гигиены. Когда люди убегали от террористов, никто вещи не собирал.

Украинские боевики целенаправленно атакуют мирные объекты. Одним из первых под удар попал Горнальский мужской монастырь под Суджей. Его расстреливали из танка, когда там шла служба. Потом в окна полетели дроны с зажигательными снарядами. Прихожане около суток прятались в подвале, а потом приняли решение уезжать.

«Мы проезжаем буквально километр, даже чуть меньше. Из кустов по нашей машине начали очередями отрабатывать со стрелкового оружия. В мою машину попадает три пули и в заднюю машину попадает три пули. Машина, которая ехала, наша, две „бусы“ ехали, нас остановили. У них мины разложены были на дороге. Остановили, начали обыскивать, отобрали телефоны, ноутбуки, там у деда даже деньги забрали», — говорит насельник Горнальского Свято-Николаевского Белогорского мужского монастыря Иеромонах Мелетий.

Сейчас всех встречают в пунктах временного размещения. Только в Курске их открыли 25. Сейчас тут больше двух тысяч человек, из них 500 с лишним детей.

Семья Бугрименко попала под обстрел боевиков, прилетел и дрон. Муж Ольги был ранен, его быстро перевезли в столичную больницу. Сейчас его жизни ничего не угрожает.

«Свист, хлопок и муж в крови. Дальше я начала кричать, тормошить мужа. Руль взяла, помогла ему до Мартыновки доехать. В Мартыновке стала по дворам стучать, бегать, вся в крови», — говорит Ольга Бугрименко.

Здесь людям выдают предметы первой необходимости и оказывают психологическую поддержку. Жителей приграничья в этом палаточном городке принимают круглосуточно. Организовано горячее питание, подвоз воды и психологическая помощь. Это — временное место пребывания. Затем людям предлагают переехать в ПВР разных регионов.

Большая группа приехала и в Орел. 80 человек рано утром сошли с поезда. Для переезда подготовлены восемь железнодорожных составов, к поездам цепляют и дополнительные вагоны.

Обстановку в Курской области признали чрезвычайной ситуацией федерального характера. Тем, кто пострадал от атак ВСУ, положены денежные выплаты. Жители приграничных районов могут получить 15 тысяч рублей единовременно и 150 тысяч рублей — в случае полной утраты имущества первой необходимости. А если оно утрачено частично, компенсация составит 75 тысяч.

Родственникам погибших выплатят полтора миллиона рублей. Для тех, кто получил легкий вред здоровью, 300 тысяч, а средний или тяжкий — 600 тысяч.

Во многих регионах России начали сбор гуманитарной помощи. Жители Петербурга несут предметы первой необходимости. Из Владимирской области выехала колона с 35 тоннами продуктов. К трагедии, которая происходит в Курской области, не остается равнодушным ни один человек. Сейчас вся страна — вместе!