Многие артисты не могут оставаться в стороне — они оказывают активную помощь соотечественникам.

Заслуженный артист России Дима Билан пожертвовал деньги в региональный филиал «Российского Красного креста» и пункты временного размещения (ПВР) для помощи пострадавшим жителям Курской области. Об этом сообщил певец в своем Telegram-канале.

«Курск! Курская область! Слежу за новостями! Я с вами!» — написал музыкант.

Билан подчеркнул, что произошедшее в регионе — общая беда для всех. Артист выразил готовность оказывать поддержку и призвал остальных следовать его примеру.

Не остались в стороне также фигурист Евгений Плющенко и заслуженный артист России SHAMAN. Так, артист пожертвовал миллион рублей «Российскому Красному кресту».

Ранее 5-tv.ru сообщил, что за сутки Москва обустроила в Курской области 24 пункта временного размещения вместимостью до 20 тысяч человек.