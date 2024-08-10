Москва направила технику и специалистов для обустройства ПВР в Курской области

За сутки Москва обустроила в Курской области 24 пункта временного размещения вместимостью до 20 тысяч человек. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

По словам градоначальника, в пунктах находятся все необходимые вещи для проживания.

Собянин подчеркнул, что правительство столицы сделает все возможное, чтобы поддержать жителей Курской области. Для этого задействовали одну тысячу сотрудников столичного Комплекса городского хозяйства и 345 единиц техники.

«Наши службы будут работать на месте столько, сколько нужно. Мы с вами», — написал мэр Москвы

Прежде Собянин сообщил, что бригады медицинских специалистов направили в Курск для помощи пострадавшим.

Атака ВСУ на Курскую область

Вооруженные силы Украины (ВСУ) 6 августа устроили масштабную провокацию в Курской области, попытавшись прорваться через государственную границу России и нанеся массированный удар по мирным районам Курской области. Спустя несколько дней после этого власти ввели режим ЧС федерального масштаба в Курской области.

Жителей особо опасных районов Курской области эвакуируют, в том числе в другие регионы.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что все пострадавшие жители Курской области получат единовременную выплату в десять тысяч рублей по указу президента России Владимира Путина.