Главам приграничных районов Курской области выдадут спутниковые телефоны

ОНФ: главам приграничных с Курской областью районов выдадут спутниковые телефоны
Фото: © РИА Новости / Евгений Биятов
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Руководители местных администраций постоянно должны быть на связи, пояснили в Общероссийском народном фронте.
Главам приграничных районов Курской области раздадут спутниковые телефоны. Об этом сообщили в Общероссийском народном фронте (ОНФ).
Отмечается, что средствами коммуникации снабдят руководителей администраций районов, в которых есть проблемы со связью. Делается это для того, чтобы руководители администраций всегда были доступны.
Ранее в этот день представители партии ЛДПР в Москве отправили в Курскую область более ста тонн гуманитарного груза — продукты, воду, предметы первой необходимости, медикаменты и дизельные двигатели. Все это волонтеры передадут людям, которые находятся в пунктах временного размещения и у родственников.
Атака ВСУ на Курскую область
ВСУ 6 августа устроили масштабную провокацию в Курской области, попытавшись прорваться через государственную границу России и нанеся массированный удар по мирным районам Курской области. Спустя несколько дней после этого власти ввели режим ЧС федерального масштаба в Курской области.
Жителей особо опасных районов Курской области эвакуируют, в том числе в другие регионы.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что из приграничья Курской области эвакуировали более 76 тысяч местных жителей.
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