Более 76 тысяч человек эвакуировали из приграничья Курской области

В регионе введен режим контртеррористической операции из-за действий украинских вооруженных формирований.

Более 76 тысяч человек эвакуировали из приграничных районов Курской области из-за атак со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили на брифинге регионального главка МЧС.

В ведомстве уточнили, что более 4,4 тысячи человек направлены в пункты временного размещения (ПВР).

Ранее в этот день губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в первые сутки после атаки ВСУ в Курскую область направили 15 автобусов. В Подмосковье приняли 424 человека, в том числе 330 детей. в Также в подмосковный Егорьевск эвакуировали дом престарелых.

В связи с повышением уровня диверсионно-террористических угроз с украинской стороны в Курской области был введен режим контртеррористической операции (КТО). Такие же меры приняли в Брянской и Белгородской областях.

ВСУ 6 августа устроили масштабную провокацию в Курской области, попытавшись прорваться через государственную границу России и нанеся массированный удар по мирным районам. Спустя несколько дней после этого власти ввели режим ЧС федерального масштаба в Курской области. Жителей особо опасных районов эвакуируют, в том числе в другие регионы.

Согласно последним данным Минобороны РФ, всего за время боевых действий в приграничье Курской области ВСУ потеряли до 1120 боевиков и 140 единиц бронетехники.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Москва направила технику и специалистов для обустройства ПВР в Курской области.