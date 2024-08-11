Сбитая ракета ВСУ упала на жилой дом в Курске

Сбитая ракета Вооруженных сил Украины (ВСУ) упала на жилой дом в городе Курске. Об этом в своем Telegram-канале сообщил исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов.

«Сегодня сбитая украинская ракета упала на жилой дом в городе Курске. Возник пожар. На место выехали все экстренные службы», — значится в сообщении.

Ранее врио губернатора области предупреждал о ракетной опасности.

Атака ВСУ на Курскую область

ВСУ 6 августа устроили масштабную провокацию в Курской области, попытавшись прорваться через государственную границу России и нанеся массированный удар по мирным районам Курской области. Спустя несколько дней после этого власти ввели режим ЧС федерального масштаба в Курской области.

Жителей особо опасных районов Курской области эвакуируют, в том числе в другие регионы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что главам приграничных районов Курской области выдадут спутниковые телефоны.