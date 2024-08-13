Танк Abrams и до 635 боевиков ВСУ: успехи группировки «Центр» на СВО за сутки

Российским силам также удалось отразить четыре контратаки противника в ДНР.

Российским военным за сутки удалось освободить село, отразить четыре контратаки и ликвидировать сотни украинских боевиков в Донецкой народной республике (ДНР). Подробную сводку с полей специальной военной операции приводит Минобороны России.

Бойцы российской группировки войск «Центр» освободили населенный пункт Лисичное, а также нанесли поражение формированиям 31-й, 32-й, 53-й, 100-й механизированных, 95-й десантно-штурмовой бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) и 109-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Торецк, Дружба, Нелеповка, Розовка, Гродовка и Заветное на донецком направлении.

Помимо этого, ВС РФ успешно отразили четыре контратаки штурмовых групп киевского режима.

«Потери противника составили до 635 военнослужащих, танк Abrams производства США, боевая машина пехоты Bradley производства США, два автомобиля, три гаубицы Д-30 и гаубица М119 производства США», — уточнили в пресс-службе российского оборонного ведомства.

Спецоперация России на Украине

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что расчеты FPV-дронов группировки «Центр» поддержали штурмовиков под Авдеевкой.