Расчет «Гиацинт-С» нанес удар по артиллеристам ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

Опубликовано видео, как расчет «Гиацинт-С» нанес удар по артиллеристам ВСУ
Фото, видео: © РИА Новости / Станислав Красильников; Минобороны РФ; 5-tv.ru
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В битве артиллеристов ВС РФ нет равных.
Расчет самоходной гаубицы «Гиацинт-С» уничтожил артиллерийские установки ВСУ под Авдеевкой. Самые яркие кадры из зоны проведения специальной военной операции (СВО) смотрите в материале 5-tv.ru.
«Мы больше работаем как контрбатарейное орудие, таких же артиллеристов как мы стараемся подавлять. Но и пехоте помогаем. В основном, поражаем танки, минометные расчеты и самоходную артиллерию противника. У нас дальнобойное орудие, мы можем стрелять очень далеко. С воздушной разведкой работаем как в унисон, потому что они смотрят и корректируют нас», — рассказал командир орудия с позывным «Ян».
Спецоперация
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.
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