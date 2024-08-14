«Что-то более масштабное»: Украина боится ответа России за Курскую область

Newsweek: Украина боится ответа России за нападение на Курскую область
Фото: © РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
В Киеве полагают, что за этой атакой последует жесткий ответ Москвы.
Украина боится мести России за атаку на Курскую область. Об этом заявил бывший сотрудник Службы безопасности Украины (СБУ) Иван Ступак, его цитирует Newsweek.
«Высокопоставленные кремлевские чиновники не стали бы делать из продолжения нынешнего наступления России месть за Курск. Им нужно что-то более масштабное», — считает Ступак.
Еще один собеседник издания, который является высокопоставленным сотрудником украинского оборонного ведомства, убежден, что Россия почувствует необходимость дать очень жесткий ответ за действия Вооруженных сил Украины (ВСУ) на территории РФ. Этот источник американского журнала пожелал остаться анонимным.
Издание также процитировало недавнее заявление официального представителя МИД России Марии Захаровой о том, что ответ России на провокации ВСУ не заставит долго себя ждать.
Атака ВСУ на Курскую область
ВСУ напали на Курскую область утром 6 августа. Боевики попытались прорвать оборону на государственной границе России, а также нанесли массированный удар по мирным районам региона, при котором погибли и пострадали десятки человек. На территории Курской области ввели режим ЧС федерального масштаба, людей эвакуируют в более безопасные районы.
Режим контртеррористической операции (КТО), помимо Курской области, действует в Белгородской и Брянской областях. Операцию по вытеснению боевиков киевского режима с территории России продолжают Вооруженные силы.
Ранее 5-tv.ru передавал слова друга украинского командира, который напал на Курскую область.
- 14 авг
- Боевики ВСУ разрушили Вознесенский храм-часовню в Курской области
- 14 авг
- «Маловероятно»: в НАТО не верят в способность ВСУ закрепиться в Курской области
- 14 авг
- «Замешаны в деле»: политолог о связи США с атакой ВСУ на Курскую область
- 14 авг
- «Задача — выявлять и бороться»: отряды Росгвардии ликвидируют боевиков ВСУ в Курской области
- 14 авг
- ВС РФ за сутки ликвидировали до 270 боевиков ВСУ в Курской области
- 14 авг
- «Дали благословение»: СМИ указывают на причастность США к атаке ВСУ на Курскую область
- 14 авг
- «Брошены в топку»: сколько боевиков привлекли ВСУ для атаки на Курскую область
- 14 авг
- «Мечтал стать военным»: кем был командир ВСУ, участвовавший в нападении на Курскую область
- 14 авг
- «Поставила на паузу»: Украина атакой на Курскую область заблокировала возможность переговоров
- 14 авг
- «Тут тихо, никакой тревоги»: жители Курской области о том, как пережили эвакуацию
Читайте также
60%
-2.65 100.31
-0.25
Нашли ошибку?