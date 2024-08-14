«Мечтал стать военным»: кем был командир ВСУ, участвовавший в нападении на Курскую область

В МИД России тем временем отметили, что атакой Украина поставила на паузу возможность переговоров.

Друг детства командира из Вооруженных сил Украины (ВСУ) Эмиля Ишкулова, который участвовал в нападении на Курскую область, рассказал о его жизни. Слова знакомого фигуранта уголовного дела передает РИА Новости.

«Был обычным парнем, ничем сверхъестественным не выделялся. Мечтал всегда быть военным, пошел в институт. Не помню, в каком конкретно учреждении учился, поступил в военное в Одессе. Играли в волейбол, футбол на пляже», — сообщил собеседник агентства.

Он также отметил, что украинский командир закончил школу в городе Скадовск Херсонской области.

Как заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник, напав на российский регион Украина только отодвинула возможный старт мирных переговоров. По его словам, на сегодняшний день известно о 13 пострадавших и четверых погибших в Курской области, однако точное количество жертв киевского режима еще предстоит установить.

Атака ВСУ на Курскую область

ВСУ напали на Курскую область утром 6 августа. Боевики попытались прорвать оборону на государственной границе России, а также нанесли массированный удар по мирным районам региона, при котором погибли и пострадали десятки человек. На территории Курской области ввели режим ЧС федерального масштаба, людей эвакуируют в более безопасные районы.

Режим контртеррористической операции (КТО), помимо Курской области, действует в Белгородской и Брянской областях. Операцию по вытеснению боевиков киевского режима с территории России продолжают Вооруженные силы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что добровольцы из Курской области заключают контракты с Минобороны.