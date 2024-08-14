«Подам в суд»: обвиняемая в подрыве «Северных потоков» украинка отрицает вину

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Вероника Бакумченко
Вероника Бакумченко Эксклюзив 38 0

Обвиненная в подрыве «Северных потоков» украинка хочет подать в суд за клевету

Фото, видео: AP / ТАСС

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Тема:
Северный поток

Тренер по дайвингу уверяет, что находилась в Польше с начала спецоперации.

Подозреваемая в подрыве газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» украинка Светлана Успенская отрицает свою причастность к произошедшему. Об этом она рассказала в эксклюзивной беседе с 5-tv.ru.

Успенская владела дайвинг-центром на Украине. Она работала в нем совместно с супругом и неким Владимиром — всех их подозревают в причастности к диверсии. По заверению обвиняемой, они не имеют к ней никакого отношения, так как сразу же после начала спецоперации, Успенская вместе с ребенком уехала заграницу, а муж и его друг вступили в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Мы приостановили работу, я с ребенком поехала заграницу, мой муж пошел в армию…» — рассказала Светлана.

Потом Успенская, правда, почему-то сказала, что все время находилась на Украине… Разобрать правду в словах женщины — непростая задача. Однако она намерена бороться за свое имя и подать в суд на немецкие СМИ за клевету.

«Когда я вернусь домой на Украину, я буду обращаться в суд на это издание немецкое, которое выложило эту статью. У меня есть все доказательства, чтобы просить моральную компенсацию в суде, за то что они выставляют недоказанную информацию, которая никакой связи не имеет со мной и моим мужем», — заявила Светлана.

Немецкая национальная и международная телевизионная служба новостей Tagesschau со ссылкой на расследование, проведенное изданиями ARD, SZ и Die Zeit, заявила о том, что Генеральная прокуратура Германии в начале лета текущего года выдала ордер на арест первого подозреваемого после расследования подрывов газопроводов гражданина Украины — того самого Владимира.

Также речь шла о еще двух людях, одна из которых женщина. СМИ сообщают, что упомянутая группа лиц была водолазами, которые прикрепили бомбы к газопроводам «Северный поток» и «Северный поток — 2».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что СМИ узнали об отказе Польши помогать Германии по делу «Северных потоков».

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