Эвакуация жителей Курской области: что известно к этому часу

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В Глушковском районе Курской области объявили эвакуацию населения

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Павел Волков; 5-tv.ru

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Тема:
Курская область Спецоперация

Какая сейчас ситуация в регионе?

А в Курской области под обстрел попал автомобиль волонтеров, помогавших вывозить мирных жителей из Глушковского района.
Обошлось без жертв. Пострадал ребенок — у девочки осколочные ранения.

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Как заявили в МЧС, основную часть жителей курского приграничья уже переместили в безопасные места. С эвакуированными работают психологи и сотрудники социальных служб. Открыто больше 140 пунктов временного размещения в разных регионах. А если потребуется, их число увеличат до 450.

Сейчас на дорогах усилены блокпосты. Обнаруживать и обезвреживать украинских боевиков помогают группы спецназа. Привлечены и танковые подразделения, и расчеты БПЛА Росгвардии. Инженерно-саперные группы ежедневно прочёсывают территорию, находят и уничтожают взрывоопасные предметы.

 

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